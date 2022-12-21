رصد آلي لمخالفات الحافلات المتخصصة والتعليمية بدءاً من هذا الموعد

أعلنت الهيئة العامة للنقل موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفات الحافلات في نشاطي النقل المتخصص والنقل التعليمي.

وأوضحت الهيئة في بيان أن تطبيق المنظومة سيبدأ يوم 10-7-1444 ه، الموافق 1-2-2023 م، بهدف تعزيز السلامة المرورية، ورفع نسبة امتثال الحافلات للأنظمة والاشتراطات الفنية التي حددتها الهيئة، وبما يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، والتأكد من نظامية وجودة الخدمات المقدمة في أنشطة النقل.

وحددت الهيئة 3 مخالفات سيتم رصدها آليًا في هذه المرحلة، تشمل: تشغيل الحافلات أو المركبات دون الحصول على بطاقة تشغيل، أو تشغيل الحافلات أو المركبات ببطاقة منتهية، أو استخدام الحافلات والمركبات في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد، على أن تعلن لاحقًا عند إضافة أي أنشطة أو مخالفات سيتم رصدها آليًا.

وشددت على أن مشروع منظومة الرصد الآلي لمخالفات النقل العام، يأتي بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور، ويتماشى مع توجه الهيئة العامة للنقل في تنظيم وتهيئة أنشطة النقل، والانتقال إلى مشروع التحول الرقمي، أحد الأهداف الإستراتيجية للهيئة.

ويعد الرصد الآلي من أهم المشاريع في الجانب الرقابي المبنية على أحدث التقنيات لتطوير منظومة النقل العام، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وتحسين جودة الحياة ورفع مستوى السلامة للمستفيدين من خدمات النقل العام في جميع المدن والمناطق.