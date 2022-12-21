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أخبار دوليّة

#المملكة تدعو الحكومة الأفغانية للتراجع عن قرار منع الفتيات من التعليم الجامعي

21 ديسمبر 2022 · < 1 minute

أعربت وزارة الخارجية عن استغراب وأسف المملكة العربية السعودية لقرار حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بمنع الفتيات الأفغانيات من حق التعليم الجامعي.

ودعت المملكة في بيان لوزارة الخارجية، الحكومة الأفغانية للتراجع عن هذا القرار الذي يثير الاستغراب في جميع الدول الإسلامية، ويتنافى مع إعطاء المرأة الأفغانية حقوقها الشرعية الكاملة، وعلى رأسها حق التعليم، الذي يسهم بدعم الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار لأفغانستان وشعبها الشقيق.

وأعلنت حكومة تصريف الأعمال الأفغانية، أمس الثلاثاء، أنها فرضت حتى إشعار آخر على الجامعات في سائر أنحاء أفغانستان، حظرا على تعليم الفتيات.

ويأتي الحظر المفروض على التعليم العالي للفتيات والنساء بعد أقل من 3 أشهر من خضوع الآلاف منهن لامتحانات دخول إلى الجامعات في سائر أنحاء البلاد.