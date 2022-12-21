المملكة تدعو الحكومة الأفغانية للتراجع عن قرار منع الفتيات من التعليم الجامعي

أعربت وزارة الخارجية عن استغراب وأسف المملكة العربية السعودية لقرار حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بمنع الفتيات الأفغانيات من حق التعليم الجامعي.

ودعت المملكة في بيان لوزارة الخارجية، الحكومة الأفغانية للتراجع عن هذا القرار الذي يثير الاستغراب في جميع الدول الإسلامية، ويتنافى مع إعطاء المرأة الأفغانية حقوقها الشرعية الكاملة، وعلى رأسها حق التعليم، الذي يسهم بدعم الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار لأفغانستان وشعبها الشقيق.

وأعلنت حكومة تصريف الأعمال الأفغانية، أمس الثلاثاء، أنها فرضت حتى إشعار آخر على الجامعات في سائر أنحاء أفغانستان، حظرا على تعليم الفتيات.