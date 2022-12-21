زيلينسكي في #واشنطن.. الرئيس الأوكراني يطلب المزيد من الأسلحة

توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء؛ للاجتماع بالرئيس الأمريكي جو بايدن وإلقاء كلمة أمام الكونجرس والسعي للحصول على المزيد من الأسلحة، في أول رحلة خارجية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ قبل 300 يوم.

وقال زيلينسكي: إن الزيارة هدفها تعزيز "قدرات أوكرانيا على الصمود والدفاع" في ظل هجمات روسية متكررة على إمدادات الطاقة والمياه في الشتاء القارس.

وأكد المستشار السياسي للرئاسة ميخائيلو بودولياك أن زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة تظهر درجة عالية من الثقة بين البلدين وتتيح الفرصة لتوضيح نوع الأسلحة التي تحتاجها كييف، مضيفًا: "هذا يضع نهاية لمحاولات الجانب الروسي... لإثبات وجود فتور متزايد مزعوم في علاقاتنا الثنائية".

وتابع: "هذا بالطبع، لا يمت للواقع بصلة، الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا بشكل لا لبس فيه".

من جهته، قال مسؤول أمريكي كبير: إن بايدن سيعلن خلال الزيارة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بما يقارب ملياري دولار ستشمل بطاريات صواريخ باتريوت لمساعدة كييف في الدفاع عن نفسها في مواجهة الصواريخ الروسية.