مدارس 7 محافظات و3 جامعات.. القائمة الكاملة للأماكن التي قررت #تعليق_الدراسة غداً #عاجل

أعلنت إدارة تعليم مكة تعليق الدراسة الحضورية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ومكاتب مكة، ومحافظات الجموم وبحرة والكامل، ليوم غدٍ الخميس، على أن يكون الدوام لليوم الدراسي عبر منصة «مدرستي».

وأرجعت «تعليم مكة» هذا القرار إلى ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة والهيئة التعليمية والإدارية.

كما تقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الخميس، في مدارس جدة ورابغ و خليص، على أن يكون الدوام عن بُعد عبر منصة «مدرستي» لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وأعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الخميس الموافق 22 ديسمبر الجاري، وتحويلها عن بعد، بسبب الحالة المطيرة التي تشهدها المنطقة.

وذكرت الجامعة في بيان، اليوم، أنه «تقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الخميس، وتحويلها عن بُعد في جميع مقار الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها».

وأوضحت أن ذلك يأتي بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي جامعة أم القرى.

وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الخميس، في جميع مقار وفروع جامعة جدة، على أن يكون الدوام عن بُعد لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة وفق الأنظمة والتعليمات.

كما شملت قائمة الجامعات التي أُعلن تعليق الدراسة بها ليوم غد، جامعة الاعمال والتكنولوجيا في جدة.