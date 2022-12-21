ضُبطت بـ«حشيش وقنب».. إحالة #منة_شلبي إلى محاكمة جنائية

أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة الفنانة منة شلبي للمحاكمة الجنائية، لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا.

وذكرت النيابة العامة المصرية في بيان، اليوم، أنها أقامت الدليلَ قِبَل المتهمة من شهادة 5 شهود على الواقعة، وما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت في تسجيلات آلات المراقبة في محلِّ ضبطها، فضلًا عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيماويّ للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.

وكانت النيابة العامة قد استكملت تحقيقاتها بعد ضبط المتهمة، عبر الاستماع لشهادة 5 من العاملين في مطار القاهرة الدوليّ، والتي كان حاصلها أن فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا، أسفر عن العثور على موادّ مخدِّرة في الحقائب، فأُلقي القبض على المتهمة، وضُبط ما بحوزتها من مخدِّرات.

وشاهدت النيابة العامة في تسجيلات آلات المراقبة، دخول المتهمة المنطقة الجمركية، والعثور على المضبوطات داخل حقائبها، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أنَّ المضبوطات تحوي جوهريْنِ مخدريْنِ هما الحشيش والقِنَّب المدرجيْنِ بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

كما شهِد مُجري التحريات حول الواقعة بصحة ضبط المخدرات بحوزة المتهمة وحيازتها لها بقصد التعاطي.