شاهد بالفيديو: وقف قارئ مصري مُتهم بـ«أداء حركات راقصة» أثناء تلاوة القرآن

أصدرت اللجنة الموحدة لاختبار القراء والمبتهلين في اتحاذ الإذاعة والتليفزيون المصري، برئاسة محمد نوار، رئيس الإذاعة، قرارًا برفع الشيخ محمد حامد السلكاوى، قارئ القرآن الكريم المعتمد في الإذاعة المصرية، من خريطة الإذاعات الخارجية والأمسيات والتسجيلات القرآنية، وذلك لمدة عام تبدأ من اليوم الموافق 21 ديسمبر الجاري.

وأوضحت اللجنة أن وقف الشيخ محمد حامد السلكاوى جاء نظرا لـ«ما بدر منه من قراءة القرآن الكريم بطريقة وحركات غير لائقة لا تتناسب مع قدسية كتاب الله فضلا عن عدم إجادته للأحكام التجويدية».

وتداول متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتلاوة يؤديها الشيخ «السلكاوي»، ويظهر خلالها وهو يؤدي حركات بيده وجسمه وصفت بـ«الراقصة».

وأصدرت نقابة قراء ومحفظى القرآن الكريم في مصر، برئاسة الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، بيانا حول هذا الفيديو، قالت فيه: «انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقارئ إذاعي يتلو القرآن الكريم من سورة الشورى، ويأتى أثناء التلاوة بحركات لا تليق بكتاب الله».

وأضافت: «أبلغت النقابة رئيس الإذاعة المصرية ورئيس التخطيط الدينى بالإذاعة، وكلفت المستشار القانونى للنقابة بإبلاغ النيابة العامة ضد هذا القارئ».

https://www.facebook.com/watch/?v=818126055954519&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing