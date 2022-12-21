جوارديولا: أغادر السيتي حال عدم الفوز بدوري الأبطال

أشاد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بالإنجاز الذي حققه جوليان ألفاريز، مهاجم السيتي بعد فوزه ببطولة كأس العالم مع منتخب بلده الأرجنتين.

وسجل ألفاريز 4 أهداف خلال 6 مباريات شاك فيها مع التانجو حيث يعد أحد أهم اللاعبين في تشكيل المدرب ليونيل سكالوني، في مونديال قطر 2022 والذي حقق اللقب على حساب فرنسا يوم الأحد الماضي بركلات الجزاء الترجيحية.

وتحدث جوارديولا عن إنجاز الأرجنتين في مؤتمره الصحفي قبل مباراة ليفربول في كأس الرابطة الإنجليزي، غدا بقوله: "نحن سعداء للغاية من أجل ألفاريز، تهانينا له ولأوتاميندي كذلك ميسي والأرجنتين كان لقب عن جدارة واستحقاق، نحن سعداء لجوليان، فقد كان له دورًا مؤثرًا، لدينا بطل العالم في فريقنا، سيكون لديه أسبوع للراحة، عشرة أيام إجازة، لأنه خاض الكثير من المباريات وشعر بالكثير من التوتر".

وأضاف مدرب السيتي عن ميسي: "كل شخص لديه رأي ولكن لا أحد يمكن أن يشك في أن ميسي هو الأفضل في التاريخ، بالنسبة لي هو الأفضل، من الصعب أن تتخيل أن يأتي لاعب ويحقق ما حققه، لكن الآراء مختلفة خاصة من شاهد مارادونا أو بيليه أو دي ستيفانو، لكن حتى لو لم يفز بالبطولة لن يتغير رأيي، هناك من يعتمد على الفوز أو الخسارة لحسم موقفه ولكن ميسي وضع الكرز على مسيرة استثنائية".