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الأخبار المحلية

شاهد بالفيديو:: إحباط تهريب 11 طن #قات و955 كجم #حشيش و360 ألف #قرص_مخدر في #جازان و#عسير

21 ديسمبر 2022 · < 1 minute

تمكنت دوريات الأفواج الأمنية في منطقتي جازان وعسير من إحباط محاولات تهريب 11 طن و247 كجم من نبات القات المخدر، و955 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و359,863 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وقبضت الدوريات على حائزي هذه المواد المخدرة وعددهم 413 متهماً، منهم 310 مواطنين، و103 مخالفين لنظام أمن الحدود، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهموإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

 