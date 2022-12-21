شاهد بالفيديو:: إحباط تهريب 11 طن #قات و955 كجم #حشيش و360 ألف #قرص_مخدر في #جازان و#عسير

تمكنت دوريات الأفواج الأمنية في منطقتي جازان وعسير من إحباط محاولات تهريب 11 طن و247 كجم من نبات القات المخدر، و955 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و359,863 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وقبضت الدوريات على حائزي هذه المواد المخدرة وعددهم 413 متهماً، منهم 310 مواطنين، و103 مخالفين لنظام أمن الحدود، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهموإحالتهم إلى جهات الاختصاص.