زلزال كاليفورنيا.. قنصل المملكة في لوس أنجلوس يطمئن على سلامة المواطنين

اطمأن القنصل العام للمملكة العربية السعودية في لوس انجلوس فواز بن عبدالرحمن الشبيلي، على سلامة جميع المواطنين والطلبة المبتعثين في شمال ولاية كاليفورنيا، إثر الزلزال الذي وقع صباح اليوم في شمال الولاية.

وحث الشبيلي المواطنين على ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية والتواصل مع القنصلية لتقديم المساعدة اللازمة.