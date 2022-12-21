ريال_مدريد يرصد مليار يورو للتعاقد مع #مبابي

رصد ريال مدريد الإسباني، مبلغًا ماليًا يصل إلى مليار يورو للتعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

تألق مبابي في كأس العالم قطر 2022 وفاز بالحذاء الذهبي كهداف للمونديال برصيد 8 أهداف.

وسجل مبابي ثلاثة أهداف في نهائي كأس العالم في شباك الأرجنتين التي توجت باللقب بركلات الترجيح.

يخضع مبابي لعقد مع باريس سان جيرمان حتى عام 2024 وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية نقلاً عن "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، عقد مبابي مع ريال مدريد قد يصل إلى مليار يورو على مدى أربع سنوات - حوالي 877 مليون جنيه إسترليني.

يتضمن ذلك ما يقرب من 552 مليون جنيه إسترليني من الأجور ورسوم نقل تبلغ حوالي 132 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى رسوم التسجيل والعمولة.

وكان الفرنسي على وشك الانتقال إلى ريال مدريد إلا أنه بضغط من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومفاوضات ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، جدد مبابي عقده مع ناديه متجاهلاً ريال مدريد.

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