تدهور خطير في حالة #بيليه.. فشل كلوي وسرطان في القلب

تدهورت الحالة الصحية للأسطورة البرازيلي بيليه خلال الساعات الماضية بشكل كبير وفقا لتقارير صحفية عالمية.

وكشفت تقارير برازيلية في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأربعاء أن الأسطورة البرازيلية بيليه يعاني من الفشل الكلوي والقلب في تطور لمرض السرطان.

ودخل بيليه إلى أحد المستشفيات في ساو باولو في الشهر الماضي بعد تدهور صحته ورفض جسده الاستجابة للعلاج الكيماوي وبعدها تم نقله إلى الرعاية التلطيفية لتخفيف الألم والتي يدخل بها مرضى مرحلة الاحتضار.

وفي الأيام التالية كشفت ابنة بيليه عن تحسن في صحته كما أنه شاهد عدد من مباريات منتخب البرازيل ووجه رسالة مؤثرة للاعب نيمار عقب خسارة البرازيل من كرواتيا في دور الثمانية لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

كان بيليه (82 عاما) قد استأصل ورما من القولون في سبتمبر 2021، ومنذ ذلك الحين يدخل ويخرج من المستشفى لتلقي العلاج بشكل منتظم.