هدد رجال الأمن ولم يتجاوب معهم.. القبض على شخص مطلوب في قضايا منظورة بـ”#مكة”  #عاجل

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من إلقاء القبض على شخص مطلوب في قضايا منظورة في محافظة تربة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه أثناء إنفاذ جهة الضبط في محافظة تربة، أمرت النيابة العامة بالقبض على أحد المتهمين كونه مطلوباً في عدة قضايا منظورة.

وأضاف المتحدث أن المتهم لم يتجاوب مع رجال الأمن وهددهم وصور ذلك ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار المتحدث إلى أن ما قام به المتهم يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمعاقب عليها وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لمساس ذلك بالنظام العام، لافتاً إلى أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، كما جرى إحالته إلى النيابة العامة.