“فلكية #جدة”: اليوم بداية فصل #الشتاء فلكياَ.. وهذه مدته

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن اليوم الخميس الموافق 22 ديسمبر هو بداية فصل الشتاء فلكياً.

وأشارت في تغريدة على "تويتر"، إلى أن الانقلاب الشتوي (بداية فصل الشتاء) فلكيا في النصف الشمالي من الكرة الارضية اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 عند الساعة 12:48 صباحاً بتوقيت مكة ويستمر 89 يومًا.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

أمطار رعدية

وأوضح المركز أنه تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة القصيم والاجزاء الغربية من منطقة الرياض والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.