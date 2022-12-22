ارتفاع #الصادرات غير النفطية في #المملكة إلى 24.9 مليار ريال خلال أكتوبر

ارتفعت صادرات المملكة غير النفطية خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 4.4%، لتبلغ 24.9 مليار ريال مقابل 23.9 مليار ريال في الشهر ذاته من 2021.

ومقارنة مع الشهر السابق (شهر سبتمبر) تراجعت الصادرات 0.4 ، وهو التراجع الشهري الرابع على التوالي.

وتسعى المملكة إلى تنويع اقتصادها من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030.

وسجلت المملكة العام الماضي رقما قياسيا في صادراتها غير النفطية، بعدما بلغت 277.5 مليار ريال، ليكون بذلك قيمت ما صدرته السعودية منذ عام 2016 نحو 1.32 تريليون ريال.