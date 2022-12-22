ارتفاع #أسعار_الذهب عالمياً وتراجع #الدولار

سجلت أسعار الذهب اليوم، ارتفاعا مدعوما بضعف الدولار وسط تداولات ضعيفة، فيما يترقب المتعاملون في السوق بيانات اقتصادية بحثا عن مزيد من الإرشاد.

الذهب في المعاملات الفورية

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1818.40 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة إلى 1827.70 دولار.

المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 24.00 دولار، وزاد البلاتين 0.9 بالمائة إلى 1007.13 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 1692.38 دولار.

مؤشر الدولار

وتراجع مؤشر العملة الأمريكية الدولار بنسبة 0.2 بالمائة، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.