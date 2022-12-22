يؤدي إلى الوفاة.. دراسة يابانية تُحذر فئة معينة من شرب #القهوة يومياً

كشفت دراسة طبيبة يابانية حديثة، أن شرب فنجانين أو أكثر من القهوة بشكل يومي، يضاعف مخاطر الإصابة بأمراض القلب لدى مرضى الضغط.

وحذرت الدراسة ، من أن شرب هذا القدر من القهوة بالنسبة لمن لديه ضغط دم يبلغ 160/100 أو أعلى، يرفع خطر الوفاة من أمراض القلب، مقارنة بمن لا يتناولون المشروب بمقدار الضعف، وفقًا لـ «روسيا اليوم».

وقال الدكتور هيروياسو إيسو، إن هذه هي الدراسة الأولى التي وجدت ارتباطاً بين شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يوميًا والوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية من بين الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد.