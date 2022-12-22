جريمة مروعة.. مراهقة أردنية تفتح النار على أسرتها فتقتل والدها وشقيقيها وتصيب آخرين #عاجل  

جريمة مروعة استيقظت عليها الأردن اليوم الخميس ، حيث أقدمت مراهقة أردنية تبلغ من العمر 17 عاماً على قتل 3 من أفراد أسرتها في محافظة إربد شمالي الأردن مستخدمة سلاح ناري.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغاً ورد لمديرية شرطة محافظة إربد بقيام فتاة تبلغ 17 عاماً من العمر، وإثر خلافات عائلية، بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري (بومبكشن) على أفراد أسرتها، إذ نتج عن الحادثة ثلاث وفيات وإصابتان جميعهم من أفراد الأسرة، وجرى التحرك للمكان وإلقاء القبض عليها وضبط السلاح الناري المستخدم، وبوشر التحقيق معها.

ونتج عن الحادثة مقتل والدها عبدالله الرحاحلة (مواليد 1978)، وشقيقيها (مواليد 2014 و2008)، وإصابة والدتها (مواليد 1981) وحالتها سيئة، كما أصيب شقيقها الثالث (مواليد 2013) وحالته العامة سيئة.

ولم تُعرف الأسباب التي وصفت بـ"الغامضة"، والتي أجبرت الفتاة على قتل أفراد أسرتها بهذا السلاح.