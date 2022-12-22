أمن_الطرق يحدد 5 إرشادات يجب اتباعها حال الخروج في #الأجواء_الماطرة

حذر أمن الطرق اليوم الخميس، من الخروج في الجواء الماطرة .

وحدد في أنفوجرافك عبر تويتر 5 إرشادات يجب اتباعها حال الخروج في الأجواء الماطرة.

عند هطول الأمطار اتبع الأتي :

تجنب استخدام الجوال

إغلق جميع النوافذ واستخدم خاصية الهواء بالسيارة

استخدم مساحات الزجاج لتحسين الرؤية

ترك مسافة أمنة بينم وبين السيارة التي أمامك

تجنب التنقل بين المسارات إلا للضرورة وبعد استخدام الإشاراة

أمطار غزيرة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

أمطار رعدية

وأوضح المركز أنه تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة القصيم والاجزاء الغربية من منطقة الرياض والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.

سحب رعدية

وأشار المركز إلى أنه لا يستبعد ظهور السحب الرعدية على مناطق جازان، عسير والباحة.

تكون الضباب

ويتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة (الطائف)، الحدود الشمالية، الجوف والمنطقة الشرقية .