لمعالجة التشوه البصري.. “أمانة #حائل” تطلق حملاتها المكثفة لإزالة مخلفات البناء

أسامه الطريفي - الوئام

أطلقت أمانة حائل خلال الأيام الماضية حملتها المكثفة لرفع مخلفات البناء وإزالتها ، حيث عقد أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي اجتماعاً بفريق عمل الحملة المكثفة لرفع مخلفات البناء والتي تهـدف إلى تحـسيـن المشهد الحـضـري ومعـالجة التشوه البصري داخل مدينة حائل، وذلك في مقر بلدية جنوب المدينة.

وتم خلال اللقاء تنسيق العمل على تحديد مستهدفات الحملة خلال أسبوع حسب نطاق كل بلدية، ففي بلدية جنوب المدينة تم استهداف (200-250) ، بينما بلدية شمال المدينة استهدفت (150-200) رد، وبلدية وسط المدينة استهدفت (50-100).

وتكثف أمانة المنطقة وبلدياتها جولاتها الرقابية بشكل دوري، للحد من مخلفات البناء في المواقع الإنشائية، وذلك في إطار سعيها المتواصل لرفع مستوى الامتثال وتحسين المشهد الحضري في كافة ارجاء المدينة، ورفع وعي المقاولين وملاك المباني وتنبيههم من ارتكاب المخالفات المرتبطة بأعمال البناء، كما قامت بإجراء 501 جولة شملت المحلات التجارية والمباني، وذلك سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة – أحد برامج رؤية المملكة 2030.