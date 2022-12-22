” #الأرصاد” ينبّه من #أمطار رعدية على #العلا و #العيص و #خيبر

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة, وأمطار رعدية على محافظات العلا والعيص وخيبر بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أنَّ الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الـ 12 من مساء الغد.

وهطلت اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة جدة.

وقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، كما تتهيأ الفرصة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة القصيم والاجزاء الغربية من منطقة الرياض والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الساحلية من منطقة تبوك, في حين لا يستبعد ظهور السحب الرعدية على مناطق جازان، عسير والباحة, ويتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة (الطائف)، الحدود الشمالية، الجوف والمنطقة الشرقية .