هداف الدوري.. إسرائيل تقتل لاعب كرة في نابلس بعد أيام من انتهاء #المونديال

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، جريمة قتل الاحتلال الإسرائيلي للاعب أحمد دراغمة، 23 عاماً، خلال اقتحام مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، اليوم.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإدانة جريمة اغتيال اللاعب «دراغمة»، ومعاقبة الجناة وتسليمهم للعدالة.

وقال أمين سر اتحاد كرة القدم الفلسطيني، مصطفي صيام، إنه بعد أيام من نهاية كأس العالم ، يغتال الاحتلال الإسرائيلي أحلاماً، وينهي مسيرة هداف من هدافي دوري المحترفين الفلسطيني، وهو اللاعب الشهيد أحمد دراغمة، الذي أحرز 6 أهداف في الموسم الرياضي الحالي.

وأوضح «صيام» أن «رصاصة من جندي إسرائيلي أنهت حياة اللاعب»، مطالباً كل المؤسسات والاتحادات الرياضية الدولية بإدانة جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضة الفلسطينية.