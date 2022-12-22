أسعار_النفط تواصل الارتفاع.. و #برنت قرب 83 دولار

ارتفعت أسعار النفط اليوم لليوم الرابع على التوالي مع تزايد شح مخزونات الخام وزيت التدفئة ووقود الطائرات في الولايات المتحدة في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد لعاصفة شتوية.

وبحلول الساعة 09:11 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتا، أو ما يعادل 0.9 في المائة، إلى 82.94 دولار، موسعة مكاسب بلغت نحو 2.7 في المائة في الجلسة السابقة.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر، بعدما ارتفعت 81 سنتا أو ما يعادل واحد في المائة إلى 79.10 دولار.

وقفزت عقود الخامين أمس الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات حكومية تراجع مخزونات الخام الأمريكية بمعدل أكبر بكثير مما توقعه المحللون، إذ انخفضت 5.89 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر.

كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير، والتي تشمل زيت التدفئة ووقود الطائرات، خلافا لتوقعات ارتفاعها، وفقا لـ"رويترز".

ويأتي انخفاض المخزونات مع توقع ارتفاع الطلب على زيت التدفئة في ظل العاصفة الشتوية القوية التي تجتاح الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أيضا أن يرتفع استهلاك وقود الطائرات مع انتعاش السفر بعد جائحة فيروس كورونا بحلول موسم عطلة نهاية العام، ومع ذلك فمن المحتمل أن يتراجع الطلب على وقود النقل إذا منعت العاصفة الناس من السفر.