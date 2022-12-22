بعد 20 عاما من الزواج.. #فنانة_مصرية تعلن طلاقها

كشفت الفنانة المصرية الكبيرة صابرين، أنها انفصلت عن زوجها رجل الأعمال، طارق صادق جلال، بعد 20 عاما من الزواج.

وقالت صابرين: "انفصلنا بالفعل"، ورفضت الكشف عن أي تفاصيل، وتابعت: "دي حاجة خاصة جدا".

وانفصلت صابرين عن زوجها رجل الاعمال طارق صادق، بعد زواج دام 20 عاما، نتج عنه 3 أبناء، يوسف، وعلي، وعمر.

وكشفت مصادر مقربة، في تصريحات صحفية، عن وقوع الطلاق رسميا منذ ثلاثة شهور، عقب انفصال فعلي غير رسمي دام عام ونصف العام.

يذكر أن صابرين شاركت في بطولة مسلسل "أعمل إيه" الذي عرض مؤخرا وحقق العمل نجاحا كبيرا، ويتكون من 45 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.