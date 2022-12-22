من الذهب إلى الفضة..سر سحب كأس العالم من #الأرجنتين #كأس_العالم #Qatar2022 #FIFAWorldCup

أثار مشهد كأس العالم 2022 والذي توج به المنتخب الأرجنتيني بعد التساؤلات بسبب تواجد نسخة مع التانجو مختلفة عن التي رفعوها بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية للبطولة.

ويكمن السر في ذلك إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يسمح لأي منتخب بالاحتفاظ بنسخة كأس العالم المصنوعة من الذهب حيث يتم رفع تلك النسخة فقط في مراسم التتويج وتعود بعدها إلى دولاب الفيفا.

في الوقت الذي يحصل المنتخب الفائز بكأس العالم على نسخة أخرى مصنوعة من الفضة.

الاتحاد الدولي لجأ لهذا الأمر بسبب سرقة كأس العالم "النسخة الأصلية" من قبل في البرازيل، وبسبب صنعه من الذهب الخاص، حرص اللصوص على مطاردته لبيعه من أجل التكسب، إنه كأس العالم لكرة القدم الذي حصلت عليه البرازيل 5 مرات مسجلة رقمًا قياسيًا لم يحققه أبدًا في قصة مثيرة للغاية

واختفى كأس العالم عام 1983، في البرازيل في الوقت الذي كان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يمنح الدولة الفائزة بالبطولة الكأس مدى الحياة للدولة التي تفوز به 3 مرات

وتعود القصة إلى حانة «سانتو كريستو» في مدينة ريو دي جانيرو، عندما خططت مجموعة من أجل سرقة الكأس وهؤلاء الأشخاص هم خبير ديكور ومصرفي ورجل شرطة، وكان يحمل الكأس اسم «كأس النصر»

الكأس المسروق صممه الفرنسي جول ريميه، مؤسس البطولة، وكانت قصة سرقته درامية، إذ اتجه اللصوص إلى مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وقيدوا الحارس المكلف بحمايته، واستولوا على الكأس وهربوا، وأذابوا الكأس وصهروه، ولكن تمّ القبض عليهم جميعًا وحبسهم 9 سنوات كاملة

الغريب أنَّ الكأس اختفى في السوق السوداء إلى الأبد دون رجعة، مما وضع البرازيل في موقف محرج، إذ استعانت بشركة لصنع نسخة مقلدة من الكأس لعرضها ولكن الفيفا قدم نسخة جديدة من الكأس لعرضها، وأصدر قرارًا بعدم إعطاء الدولة الفائزة الكأس الأصلية أبدًا ولكن إعطاءها نسخة مطابقة للأصل خوفًا من تكرار سيناريو البرازيل