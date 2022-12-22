باريس_سان_جيرمان يقنع #ميسى بالبقاء موسم ثالث للفوز بأبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية أن مسئولى نادى باريس سان جيرمان نجحوا فى إقناع النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى بالبقاء لموسم ثالث حتى 2024 على أمل الفوز بلقب دورى أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية أن ليونيل ميسي لا يريد مغادرة باريس وسيرتدي ألوان قميص سان جيرمان خلال موسم 2023-2024، بعد توصله لاتفاق مع إدارة النادي خلال نهائيات كأس العالم التي اختتمت في قطر يوم الأحد الماضي بتتويج الأرجنتين باللقب.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المعلومات حتما سيكون لها تأثير القنبلة بعد ثلاثة أيام فقط من تتويج النجم الأرجنتيني بلقب المونديال الذي طال انتظاره، لكن لا يوجد ارتباط مباشر بين الأمرين.

وأكملت الصحيفة يتخيل مشجعون أن ميسي في طريق عودته إلى برشلونة، لكن عدم امتلاك الموارد المالية اللازمة يقف حائلا أمام برشلونة لاستعادة هدافه التاريخي.

وقالت الصحيفة وتفاوضت إدارة باريس سان جيرمان بشكل منتظم مع خورخي ميسي والد ووكيل اللاعب لمدة ثلاثة أشهر، تم خلالها رسم الخطوط العريضة للتمديد، وفي بداية شهر ديسمبر خلال منتصف المونديال تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ على البقاء لموسم واحد على الأقل بعد نهاية العقد الحالي في نهاية الموسم.

وزادت الصحيفة أنه لا يبدو أن ميسي كان من الصعب إقناعه، حيث إن وضع عائلته سعيد ويسمح له باريس سان جيرمان بالبقاء في المستوى الأوروبي الأعلى، كما وصل ميسي إلى ذروته الان تو باللقب العالمي.

وأضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يقدم له أقصى الضمانات على أمل رفع كأس دوري أبطال أوروبا مرة أخرى رفقة كيليان مبابي ونيمار حيث يشكل ميسي أبرز هجوم في تاريخ كرة القدم والآن بات المرشح الأوفر حظًا للحصول على الكرة الذهبية الثامنة في بارك دي برينس.