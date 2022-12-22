روساتوم: المحادثات مع وكالة #الطاقة_الذرية بشأن “#زابوريجيا” مستمرة

قالت شركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية، اليوم الخميس: إن المحادثات ستستمر مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بشأن إقامة منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية الخاضعة لسيطرة روسيا.

وأوضحت روساتوم، في بيان، أنه جرت "مناقشة سبل تناول موضوع إنشاء منطقة حماية لضمان السلامة النووية والمادية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية"، مشيرة إلى أن هناك "تقاربا كبيرا" بين مواقف الجانبين.

وذكرت أن المحادثات ستستمر انطلاقا من "إدراك الحاجة للتوصل إلى نص مقبول للطرفين في أسرع وقت ممكن".

وسيطرت القوات الروسية على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا، وهي الأكبر في أوروبا، في مارس آذار خلال الأيام الأولى لعملية موسكو العسكرية في أوكرانيا. ولا تزال قريبة من خطوط المواجهة، وتعرضت للقصف مرارا خلال الأشهر الماضية مما يثير مخاوف من حدوث كارثة نووية.

وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات بالمسؤولية عن القصف. واقترحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إقامة منطقة آمنة حول المحطة لحمايتها من أي ضرر.