تقارير: لأول مرة إقامة 3 افتتاحات في #كأس_العالم 2026

وبذلك أسدل الستار على البطولة الأقوى في تاريخ كؤوس العالم، في انتظار أربع سنوات لبدأ المونديال من جديد 2026.

وتستضيف أمريكا وكندا والمكسيك البطولة القادمة 2026، ولأول مرة سيصل عدد المشاركين إلى 48 فريق.

واستضافت أمريكا والمكسيك، بطولة كأس العالم من قبل، في حين كندا لم تستضف المونديال مطلقًا من قبل.

وتتحدث العديد من المصادر عن مكان الافتتاح، البعض يرجح أمركيا لأنها صاحبت البنية التحتية الأفضل، والآخر يقول كندا لأنها لم تستضف هذا الحدث من قبل.

ولكن كشف تقرير صحفي نشر عبر موقع "EL FINANCIERO"المكسيكي أن لأول مرة في تاريخ كأس العالم سيقام ثلاثة افتتاحات، واحدة في كل بلد خلال أول مباراة تقام في كل بلد.

وقال فيكتور مونتالياني، رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم "كونكاكاف" ، إنه لأول مرة في تاريخ كأس العالم سيكون هناك حفل افتتاح ومباراة لكل بلد.

وأكمل: "سنتخذ هذا القرار العام المقبل، لكن المؤكد أننا سنخوض ثلاث مباريات افتتاحية، واحدة في الولايات المتحدة وواحدة في كندا وواحدة في المكسيك".