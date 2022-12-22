الجزائر.. الإرهابي “ماء العينين” يسلم نفسه للجيش

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، بان إرهابيا ينتمي للجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل، سلم نفسه أمس الأربعاء، للسلطات العسكرية بمنطقة برج باجي مختار جنوبي البلاد.

وأوضحت الوزارة ، في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" اليوم الخميس، أن الأمر يتعلق بـ "مهري ماء العينين"، المدعو "أيمن"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل سنة 2016.

وأشارت إلى ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وخزنتي ذخيرة، و52 طلقة، وجهاز إرسال واستقبال من نوع موتورولا، بحوزة الإرهابي المذكور.

ووفق البيان ، اعتقلت مفارز مشتركة للجيش الجزائري ثمانية عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة، فيما تم كشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع خلال عملية تمشيط بولاية سكيكدة شرقي البلاد.