الهلال_الأحمر يستعد لأمطار #مكة بـ«إسطول إسعافي»

رفعت هيئة الهلال الأحمر في منطقة مكة المكرمة جاهزيتها لمواجهة الحالة المطرية على جدة خاصة، ومنطقة مكة بشكل عام، وذلك من خلال تجهيز سيارات الكوارث والأزمات والإسعاف.

وقال مدير فرع هيئة الهلال الأحمر في مكة، الدكتور مصطفى بلجون، إنَّ الهيئة لديها أسطول إسعاف مجهز بأحدث التقنيات الإسعافية لمواجهة الكوارث والأزمات الطارئة، إلى جانب حافلات وعربات مجهزة تجهيزًا كاملاً للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.

ودعا «بلجون» إلى توخي الحذر، والبُعد عن تجمع المياه، واتباع وسائل السلامة والتحذيرات الصادرة من الجهات المعنية.