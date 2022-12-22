الذهب يتحرك مع ترقب رفع “#المركزي_الأمريكي” لــ #أسعار_الفائدة

تحركت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في نطاق ضيق، مع ترقب المستثمرين الحذرين بيانات اقتصادية أمريكية من المقرر أن تصدر في وقت لاحق اليوم، والتي قد تؤثر على وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لأسعار الفائدة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1814.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1118 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة فقط إلى 1823.50 دولار.

وارتفع الذهب نحو 200 دولار منذ انخفاض المعدن إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في أواخر سبتمبر أيلول، إذ أدت توقعات تباطؤ رفع الفائدة إلى تراجع جاذبية الدولار.

ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام وأرقام طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش. كما سينظر المتداولون في بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المقررة غدا الجمعة، بحثا عن مؤشرات على التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 23.66 دولار، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 999.88 دولار، في حين قفز البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1717 دولارا.