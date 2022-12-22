روسيا.. اندلاع حريق في حاملة الطائرات “#الأميرال_كوزنتسوف”

اندلع حريق في حاملة الطائرات الروسية الوحيدة "الأميرال كوزنتسوف"، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية ، اليوم الخميس، مشيرةً إلى إجلاء السفينة الحربية، التي ترسو في حوض مائي.

وقالت السلطات: إنه تم تحديد مكان الحريق وإخماده على وجه السرعة، وبحسب التقارير الرسمية، لم تقع أضرار أو إصابات، وفي البداية لم تكن هناك معلومات عن سبب الحريق. يشار إلى أن حاملة الطائرات "الأميرال كوزنتسوف" دخلت الخدمة في عام 1991، وفي عام 2017 ، كان من المقرر إصلاحها وتحديثها بالكامل.

ومنذ ذلك الحين، ترسو الحاملة في حوض مائي في مورمانسك. وفي عام 2018 ، حدث تسرب في الحاملة.

وفي عام 2019، اشتعلت النيران في الحاملة ولقي شخصان حتفهما وأصيب 14، واستمرت أعمال الإصلاح منذ ذلك الحين.