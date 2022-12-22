الغذاء_والدواء تحذر من مستحضر شهير يستخدم لعلاج #الأرق (فيديو) #عاجل

حذر رئيس قسم تقييم المنتجات الغذائية في هيئة الغذاء والدواء، فهد البدر، من مستحضر دوائي يُستخدم لعلاج الأرق.

وشدد «البدر» في مداخلة على قناة «الإخبارية»، اليوم، إن استهلاك مادة «الميلاتونين» بشكل مفرط لعلاج الأرق يؤدي إل مضاعفات كبيرة.

وقال إن هذا المكون الدوائي له عدة فوائد، من أهمها مساعدة الشخص على النوم بشكل سريع، إلى جانب المساعدة في تخفيف الآلام أثناء السفر أو بعده، لكن ذلك يستلزم استخدامه بجرعات مقننة غير عالية.

وشدد على أنه لا يوصى أخذ «الميلاتونين» بدون وصفة طبية، خاصة للفئات المعرضة لخطر الاستهلاك العالي، نظراً لإمكانية تسببها في مضاعفات غير محمودة.