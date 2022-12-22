انخفاض معظم #بورصات_الخليج وسط مخاوف الركود

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج، على انخفاض، اليوم الخميس، إذ طغى القلق من تباطؤ الاقتصادي العالمي على أثر ارتفاع أسعار النفط.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهي الزيادة السابعة هذا العام. وترى المؤسسات المالية أن من المرجح أن يقود نهج التشديد النقدي الاقتصاد الأمريكي إلى الركود، وهو ما من شأنه أن يكبح التضخم المرتفع.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعودية، عملاتها بالدولار وتتبع خطى سياسة مجلس الاحتياطي مما يجعل المنطقة تتأثر بالتشديد النقدي في أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجع المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.6 بالمئة اليوم الخميس متأثرا بهبوط بنسبة اثنين بالمئة في سهم مصرف الراجحي وتراجع سهم رتال للتطوير العمراني 0.5 بالمئة، وتكبد المؤشر خسائر للأسبوع الثامن بنسبة 0.7 بالمئة في تسعة أسابيع.

من ناحية أخرى، أنهى سهم عملاق النفط أرامكو السعودية التعاملات على ارتفاع 0.3 بالمئة.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر 0.3 بالمئة. ومع هذا، فقد حد ارتفاع أسعار النفط من الخسائر.

وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي 0.5 بالمئة متأثرا بهبوط 1.1 بالمئة في سهم بنك الإمارات دبي الوطني.