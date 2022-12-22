7 أنواع.. إتاحة إصدار السجلات التجارية للمنشآت عبر #منصة_الأعمال

بات بإمكان أصحاب الأعمال والمستثمرين إصدار السجلات التجارية للمنشآت عبر منصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وفق ما أعلنته وزارة التجارة والمركز.

ويتضمن ذلك الخدمات التالية: «سجل تجاري لمؤسسات- سجل تجاري لشركة تضامنية- سجل تجاري لشركة توصية بسيطة- سجل تجاري لشركة ذات مسؤولية محدودة شخصين فأكثر- سجل تجاري لشركة ذات مسؤولية محدودة شخص واحد- سجل تجاري لشركة ذات مسؤولية محدودة قابضة».

ويوم الإثنين الماضي، وتسهيلاً على مستثمري التعليم الأهلي، دشن وزيرا التعليم والتجارة، وبمشاركة رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، تم افتتاح فرع جديد للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية في مقر وزارة التعليم، بحضور عدد من نواب الوزراء وقيادات الجهات الحكومية والخاصة.