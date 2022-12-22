234×60
الأخبار المحلية

بينهم 11 مقيماً.. القبض على 16 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص

22 ديسمبر 2022 · < 1 minute
قوات الأمن البيئي
قوات الأمن البيئي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 16 مخالفًا لنظام البيئة، لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص، في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبد الرحمن العتيبي، إنه تم ضبط 15 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 5 مواطنين، و5 مقيمين من الجنسية الباكستانية، و3 مقيمين من الجنسية المصرية، و3 مقيمين من الجنسيات الفلبينية واليمنية والبنجلاديشية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

ودعا «العتيبي» إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.