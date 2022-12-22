32 مليار دولار مساعدات من “#مجموعة_السبع” لميزانية #أوكرانيا

تعتزم الدول الصناعية السبع الكبرى، مجددا، دفع مساعدات بقيمة 32 مليار دولار لدعم الميزانية الأوكرانية.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، في برلين اليوم الخميس: إن المبلغ تم جمعه الآن داخل المجموعة، مشيرا إلى أن من المتوقع أن تقدم المجموعة تعهدات أخرى.

وأضاف ليندنر:"32 مليار دولار هي إشارة قوية لكن هناك احتمالية معينة أننا لن نكتفي بهذا"، موضحًا أنه من غير المنتظر أن يتم تقديم أجزاء كبيرة من المساعدات التي تم الاتفاق عليها حتى الآن، كمنح ولكن كقروض، ومن ذلك نحو 18 مليار يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي. وتابع أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم دفع 5ر12 مليار دولار كمنح غير أنه لم تصدر موافقة من الكونجرس بعد.

وحسب وزارة المالية الألمانية، قدمت دول السبع هذا العام أيضا مساعدات بقيمة 7ر32 مليار دولار لمساعدة الميزانية الأوكرانية.

وتساعد هذه الأموال في الحفاظ على الخدمات الحكومية الأساسية في الدولة التي عصفت بها الحرب الروسية وكذلك في دفع المعاشات والرواتب لموظفي الدولة. وتعد الولايات المتحدة أكبر مانح مالي وبفارق كبير عن بقية أعضاء المجموعة.