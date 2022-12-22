أستاذ مناعة: 30% من الذين أصيبوا بـ #كورونا يتعرضون للإصابة بجلطات

قال الدكتور هُمام عقيل، أستاذ المناعة والعدوى، إن 30% من الذين أصيبوا بكورونا يتعرضوا للإصابة بجلطات، واللقاح ليس له أي علاقة بالجلطات، مشيرًا إلى أن لدى بالمملكة معايير صارمة لاختيار واعتماد لقاحات كورونا.

وأكد أن اللقاح لا يقي من الإصابة بكورونا؛ لكنه يقي من المرض الشديد نتيجة الإصابة بكورونا.

وأضاف في أثناء لقاء ببرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا الخليجية": "الإنفلونزا وكورونا لهما لقاحات، وفيروسات الزكام ليس لها لقاح وهي أكثر من 20 فيروسا".

وتابع: "الإصابة بالفيروسات المختلفة خلال فصل الشتاء ليس بسبب انخفاض درجة الحرارة. .تكرار العدوى بالفيروسات خلال فترات كثيرة لا يدل على مناعة قوية ".