البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع أسعار الفائدة 3%

قرَّرت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس، ليصل إلى 16.25% 17.25% 16.75% على الترتيب.

وأفاد البنك المركزي المصري - في بيان له- بأنه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% .