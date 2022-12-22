“الأرصاد” يرفع درجة الإنذار على ⁧#جدة⁩ إلى “تحذير” #عاجل

رفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار في جدة إلى تحذير، وتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تشمل جميع مناطق المحافظة.

ودعا المركز الجميع إلى توخي الحذر، والحرص على تطبيق إرشادات الجهات المختصة.

وأكد مراقبته الحالة على مدار الساعة لوصول المعلومات لجميع المواطنين والمقيمين، وتسهيل مهمة الجهات العاملة ميدانيًّا، وأن أي مستجدات للحالة سيتم الإعلان عنها أولًا بأول.

وأشار إلى أن الحالة ستكون عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، وستكون التأثيرات المصاحبة للحالة نشاطًا في الرياح السطحية، وارتفاعًا في الأمواج، وتساقط البرد، وسيولًا وانعدامًا في الرؤية، وأن الحالة ستنتهي غدًا الجمعة عند الساعة 12 ظهرًا.