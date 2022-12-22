تقرير: #فيفا يفتح تحقيقا بعد انتهاك الشيف نصرت القواعد ولمس #كأس_العالم

فتح الاتحاد الدولي لـ كرة القدم "فيفا" تحقيقا بخصوص تواجد الشيف التركي نصرت جوكشيه في أرض الملعب خلال نهائي كأس العالم 2022 بحسب ديلي ميل.

وتواجد نصرت جوكشيه أثناء احتفالات المنتخب الأرجنتيني بلقب المونديال على أرض الملعب ممسكا بالكأس مخالفا قواعد فيفا.

وتنص قواعد فيفا على أنه لا يحق لأي شخص لمس كأس العالم سوى المتوجين الحاليين والسابقيين.

وفي سياق متصل، أعلن مسؤولو بطولة كأس الولايات المتحدة المفتوحة لكرة القدم منع نصرت من حضور مبارياتها.

وجاء ذلك عبر الحساب الرسمي للبطولة بعد التصرفات المثيرة الجدل خلال احتفالات منتخب الأرجنتين بالتتويج.

وظهر نصرت في أكثر من صورة أثناء الاحتفالات محاولا لمس الكأس والتقاط صورة برفقته وهذا ما حدث لاحقا.

بالإضافة إلى محاولات التصوير مع اللاعبين أثناء الاحتفالات بينهم ليونيل ميسي الذي لم يبدو عليه تقبل ذلك في كثير من اللقطات.