الاتحاد يهزم #الشباب ويتأهل لربع نهائي #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين

نجح فريق الاتحاد في التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين وذلك بعدما تخطى نظيره الشباب بنتيجة 4/3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين للموسم الكروي 2022-2023.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف ليتم اللجوء للأشواط الإضافية لتنتهي نفس النتيجة ليتم الاحتكام لركلات الترجيح إلى أن حسمها الاتحاد في النهاية.

سجل هدف الشباب متعب الحربي في الدقيقة 40 بينما تعادل للاتحاد عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 48.

وشهدت نهاية الشوط الأول تسبب أحمد حجازي في ضربة جزاء على فريقه الاتحاد ويحصل على بطاقة صفراء قبل أن يهدرها إيفر بانيجا لاعب الشباب وبعد دقيقتين حصل حجازي على ركلة جزاء وأهدرها رومارينهو لاعب اتحاد جدة أيضًا.

وجاء تشكيل الاتحاد على النحو التالي:

حراسة المرمى :غروهي

الدفاع : الشنقيطي - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - أحمد بامسعود

الوسط : طارق حامد - كورنادو - العبود - هيلدر كوستا

الهجوم : عبدالرزاق حمدالله - رومارينهو

بينما ضم تشكيل الشباب كلًا من:

حراسة المرمى : كيم سيونج جيو

الدفاع : متعب الحربي - حسان تمبكتي - اياغو سانتوس - فواز الصقور

الوسط : كريشوفياك - إيفر بانيغا - جوانكا

الهجوم : فهد المولد- سانتي مينا - كارلوس جونيور