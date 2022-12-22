شرطة #الرياض تقبض على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود و27 مخالفًا لنظام الإقامة

قبضت شرطة منطقة الرياض على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود، (3) من الجنسية البنجلاديشية و(3) من الجنسية اليمنية ومخالف من الجنسية الباكستانية، و(27) مخالفًا لنظام الإقامة، منهم (14) من الجنسية البنجلاديشية و(3) من الجنسية اليمنية و(3) من الجنسية الباكستانية و(3) من الجنسية السودانية، ومخالفان من الجنسية الهندية، ومخالفان من الجنسيتين المصرية والسورية، وذلك في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.