بعد قمة مثيرة.. #السيتي ينتصر على #ليفربول ويقصيه من #كأس_الكاراباو

حقق مانشستر سيتي فوز مستحق على نظيره ليفربول بنتيجة 3-2 في مباراة دور الـ16 من بطولة كاس رابطة المحترفين الإنجليزية، والتي اقيمت على ملعب الاتحاد، في مباراة مثيرة وسريعة في شوطي اللقاء.

انتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، بعدما تقدم هالاند في الدقيقة العاشرة حيث ترجم عرضية دي بروين في مرمى كيليهر، قبل ان يعود كارفالهو في النتيجة مسجلًا التعادل مع الدقيقة 19 من عرضية ميلنر، لينتهي شوط سريع وقوي من الطرفين بتعادل عادل.

ومع بداية الشوط الثاني، احتفظنا بنفس السرعة، حيث استطاع محرز ان يعيد التقدم السيتي بعدما ركن الكرة على يمين الحارس بعدما وجد نفسه في منطقة ليفربول خالي من الرقابة ليسجل التقدم في الدقيقة 47، ولكن سرعان ما اتى الرد من محمد صلاح بتسجيل التعادل بعد تمريرة رائعة من نونيز مستغلًا خروج حارس السيتي ليسدد صلاح بلمسة واحدة ويعادل النتيجة في الدقيقة 48.

واستمر بعدها سحر دي بروين وهداياه ليرسل عرضية في الدقيقة 57 ليترجمها أكي برأسية بعدما هرب من الرقابة ليسجل التقدم السيتي مجددًا، وحاول بعدها ليفربول العودة في النتيجة ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز السيتي بثلاثية لهدفين ويتأهل لربع النهائي ببطولة كأس الكاراباو، ومعه يحقق اول انتصار له على ليفربول خلال عام 2022 بعد خوض 6 مواجهات انتهت 4 لصالح الليفر وتعادل وحيد وكان هذا هو الفوز الاول للسlيتيزنز