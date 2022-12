هفوات لا تُعد.. “#بايدن” يُعطي ظهره لعدسات الكاميرات خلال مؤتمر صحفي ويثير ضجة على مواقع التواصل (#فيديو) #عاجل

تداول مغردون أمريكيون مقطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي عقد بالبيت الأبيض، قبل إجازة عيد الكريسماس.

ويوضح المقطع المتداول" بايدن" وهو يتجاهل سؤال مراسل صحفي، ويعطى ظهره لعدسات الكاميرات ، في هفوة جديدة للرئيس الأمريكي.

ووجه أحد الصحفيين سؤالاً للرئيس بايدن قائلا له :" هل تعتقد سيادة الرئيس أن الحدود الجنوبية آمنة تماماً؟، ليعطي بايدن ظهره للمراسل متجاهلا إياه.

President Joe Biden was asked "do you think the southern border is secure?"

He walked away with no answer. pic.twitter.com/qRd2qBeEot

— NEWSMAX (@NEWSMAX) December 23, 2022