بسبب هطول #الأمطار.. إغلاق طريق “#الهدا” مؤقتاً في الاتجاهين #مكه_الان

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق تنبيهاً مهماً لقائدي المركبات السالكين لطريق الهدا بمنطقة مكة.

وأوضحت في تغريدة على "تويتر"، أنه تم إغلاق طريق الهدا مؤقتاً في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار، وذلك حرصًا على سلامة مرتاديه.

كما أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق تنبيهاً مهماً لسالكي الطرق بعدة محافظات بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، :"ننوه لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من العاصمة المقدسة ، الخرمة، تربة ، الليث بأن المنطقة تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحبها جريان سيول و نشاط في الرياح السطحية ، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية".

وتابعت :"لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة".