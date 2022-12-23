محلل #طقس: نصف #المملكة مغطى بالسحب الممطرة طبقاً  للأقمار الاصطناعية (#فيديو)

قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، إن نصف المملكة مغطى بالسحب الممطرة وفقا للأقمار الصناعية.
وأوضح في مداخلة هاتفية بقناة " الإخبارية"، أنه مع ساعات الصباح المبكرة هطلت أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة، على سواحل منطقة مكة ، وشملت مدينة مكة ومحافظة جدة .
كما تراكمت السحب الرعدية، منذ أمس وحتى اليوم على مناطق تبوك وحائل والمنطقة الشمالية، والجوف والرياض.
فيديو | محلل الطقس في الأرصاد عقيل العقيل:
نصف المملكة مغطى بالسحب الممطرة وفقا للأقمار الصناعية #الإخبارية pic.twitter.com/zLhewZaRhw
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 23, 2022