محلل #طقس: نصف #المملكة مغطى بالسحب الممطرة طبقاً  للأقمار الاصطناعية (#فيديو)

قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، إن نصف المملكة مغطى بالسحب الممطرة وفقا للأقمار الصناعية.

وأوضح في مداخلة هاتفية بقناة " الإخبارية"، أنه مع ساعات الصباح المبكرة هطلت أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة، على سواحل منطقة مكة ، وشملت مدينة مكة ومحافظة جدة .

كما تراكمت السحب الرعدية، منذ أمس وحتى اليوم على مناطق تبوك وحائل والمنطقة الشمالية، والجوف والرياض.