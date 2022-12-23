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الأخبار المحلية

محلل #طقس: نصف #المملكة مغطى بالسحب الممطرة طبقاً  للأقمار الاصطناعية (#فيديو)

23 ديسمبر 2022 · < 1 minute

قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، إن نصف المملكة مغطى بالسحب الممطرة وفقا للأقمار الصناعية.

وأوضح في مداخلة هاتفية بقناة " الإخبارية"، أنه مع ساعات الصباح المبكرة هطلت أمطار  متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة، على سواحل منطقة مكة ، وشملت مدينة مكة ومحافظة جدة .

كما تراكمت السحب الرعدية، منذ أمس وحتى اليوم على مناطق تبوك وحائل والمنطقة الشمالية، والجوف والرياض.

 

 

 