بعد أيام من المناورات.. #كوريا_الشمالية تطلق صاروخا  باليستياً جديدا

أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً جديداً نحو البحر قبالة ساحلها الشرقي، اليوم الجمعة.

ويأتي ذلك بعد أيام من المناورات المشتركة بين واشنطن وسيول، كما ، وعلقت كوريا الجنوبية على عملية الإطلاق بأنه على كوريا الشمالية وقف استفزازاتها على وجه السرعة، مشيرة إلى أن التجارب الصاروخية الكورية الشمالية استفزاز خطير يقوض السلم والأمن الدوليين.

وهذا الإطلاق هو الأحدث في سلسلة من اختبارات الصواريخ بعدد غير مسبوق أجرتها بيونغ يانغ هذا العام.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين متوسطي المدى قبالة ساحلها الشرقي يوم الأحد، واصفة ذلك بأنه اختبار "مهم" لتطوير برنامج قمر صناعي للتجسس من المزمع استكماله بحلول أبريل نيسان.