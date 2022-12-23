رسميًا.. #الهلال يشارك في #كأس_العالم_للأندية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، اختيار نادي الهلال السعودي، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، باعتباره بطل النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال آسيا.

وأوضح الاتحاد الآسيوي، في بيان رسمي، اليوم، أنه رشح فريق الهلال لتمثيل القارة الآسيوية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، بسبب انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2023، قبل انتهاء النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تشهد النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية تواجد 3 فرق عربية وهم الأهلي المصري (وصيف بطل دوري أبطال إفريقيا)، والوداد المغربي (بطل دوري البلد المستضيف للبطولة)، والهلال السعودي (بطل النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا).