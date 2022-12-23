روسيا تخفض إنتاج #النفط 7% بسبب “السقف السعري”

أكد ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، أن روسيا قد تخفض إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين خمسة وسبعة بالمئة في مطلع 2023، ردًا على الحد الأقصى للسعر الذي تفرضه الدول الغربية على نفطها الخام ومنتجات التكرير.

وأضاف نوفاك، للتلفزيون الرسمي اليوم الجمعة، أن التخفيضات قد تصل إلى نحو 500-700 ألف برميل يوميا، وأنه على الرغم من جهود أوروبا لخفض الاعتماد على النفط والغاز الروسيين فإن هناك طلبا عالميا على منتجات الطاقة الروسية.

وأكمل: سيكون من الصعب دعم تنمية الاقتصاد العالمي دون الطاقة الروسية وتوقع حدوث عجز محتمل للغاز في أوروبا التي فرضت قيودا على أسعار الغاز مثلما فعلت مع النفط.

كان الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى وأستراليا قد فرضوا سقفا سعريا عند 60 دولارا للبرميل بدءا من الخامس من ديسمبر الجاري، فضلا عن حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الخام الروسية المنقولة بحرا وتعهد بريطانيا وكندا واليابان والولايات المتحدة بفعل المثل.