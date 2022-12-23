أعلن وزير الداخلية الفرنسي، اعتقال منفذ هجوم باريس، وقال مكتب الادعاء في العاصمة الفرنسية، اليوم الجمعة: إن شخصين قتلا في حين أصيب أربعة بعد إطلاق نار في الدائرة العاشرة بالمدينة ليؤكد بذلك ما ذكره الإعلام.

وأضاف المكتب أن الشرطة ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 69 عاما على صلة بالواقعة، وأعلن أن السلطات الفرنسية تعتبر الواقعة انتهت.

وذكرت شبكة تلفزيون بي.إف.أم الفرنسية اليوم الجمعة أن شخصا على الأقل لقي مصرعه وأصيب عدة أشخاص بعد إطلاق أعيرة نارية في محيط مركز ثقافي كردي في باريس اليوم الجمعة.

وكتب نائب رئيس البلدية إيمانويل جريجوار على تويتر "وقع هجوم مسلح. شكرا لقوات الأمن على تحركها السريع... قلوبنا مع الضحايا ومن شهدوا هذه الفاجعة".

وقالت شرطة باريس إنها تتعامل مع واقعة في رو دنجان وطالبت السكان بالابتعاد عن المنطقة.

